Simona Halep si Bianca Andreescu, ipostaze inedite! Cum au fost surprinse cele doua 

WTA a publicat pe canalul oficial de YouTube un videoclip in care Simona Halep si celelalte jucatoare de top prezente la Beijing sunt filmate in culise.

Simona Halep a fost surprinsa efectuand diverse exercitii fizice la comanda preparatorului sau fizic, Theo Cercel, dar si discutand si deplasandu-se in complexul de la Beijing alaturi de antrenorul Daniel Dobre.

Videoclipul o surprinde si pe Bianca Andreescu realizand diverse exercitii care dezvolta viteza de reactie. Intr-unul din acestea, campioana de la US Open executa miscari de dribling cu mingea de baschet, iar in altul arunca mingea de fotbal american cu o tehnica pe care Tom Brady nu s-ar feri sa o laude.

Atat Simona Halep, cat si Bianca Andreescu sunt deja calificate pentru Turneul Campioanelor, competitie la care s-ar putea intalni inca din prima faza a intrecerii, in cazul in care tragerea la sorti le va repartiza in aceeasi grupa.