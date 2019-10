Ce bomba! Sorana Carstea se iubeste cu Tiriac?! Dezvaluiri despre noua relatie a sportivei! Simona Halep a spus si ea "da" si e cu gandul la nunta

Din articol Click: Sorana Carstea se iubeste cu Ion Ion Tiriac

Simona Halep si Sorana Carstea, cele mai importante doua nume din tenisul feminin romanesc in ultimii ani, traiesc povesti de dragoste. Campioana de la Roland Garros si Wimbledon ar fi spus deja "da".

Simona Halep are o relatie asumata cu un afacerist pe nume Toni Iuruc, mai mare decat ea cu 12 ani. Tabloidele au scris in urma cu doar cateva zile ca fostul numar 1 mondial din tenisul feminin, campioana la Roland Garros si Wimbledon, a spus deja "da", iar nunta ar urma sa aiba loc in septembrie 2020, dupa US Open.

Click: Sorana Carstea se iubeste cu Ion Ion Tiriac

Si Sorana Carstea, o alta jucatoare cu realizari importante pentru tenisul feminin romanesc in ultimii ani, traieste o relatie de dragoste. Tabloidul Click spune ca jucatoarea in varsta de 29 de ani are o relatie cu Ion Ion Tiriac, fiul fostului mare tenismen, acum afacerist miliardar.

Sursa citata scrie ca Ion Ion Tiriac, care a divortat in urma cu doi ani de Ilena Lazariuc, dupa o casnicie de un deceniu, a cucerit-o acum pe Sorana Carstea.

In varsta de 43 de ani, Ion Ion Tiriac are doi copii cu Ileana Lazariuc: Alexandru si Nicholas Noah.

Click mai noteaza ca Sorana Carstea si Ion Ion Tiriac nu s-au afisat impreuna, insa fiul afaceristului a sustinut-o din tribune la cateva meciuri importante. Ei au fost in secret in vacanta.

5.25 milioane $ a castigat Sorana Carstea din tenis pana la 29 de ani

Un sfert de finala la Roland Garros si locul 21 WTA in august 2013 sunt cele mai importante realizari in circuitul WTA



FOTO: Ion Ion Tiriac si Ileana Lazariuc