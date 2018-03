Simona Halep, CRITICATA DUR: "S-a facut de ras si m-a durut sa o privesc!" Reactie acida dupa eliminarea de la Indian Wells

Simona Halep a pierdut semifinala de la Indian Wells cu Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6.

Simona Halep a pierdut de o maniera rusinoasa, considera o parte a specialistilor in tenis, iar rectia lui Patrick McEnroe este una dintre cele mai acide.



"Ar trebui sa ia exemplul lui Federer si a modului in care a revenit desi nu a jucat cel mai bun tenis al lui. Trebuie sa invete de la Federer. S-a facut de ras si m-a durut s-o privesc", a declarat Patrick McEnroe pentru TennisWorld.

Simona Halep se pregateste acum pentru turneul de la Miami. Halep va incepe direct din turul secund, iar prima adversara va fi invingatoarea dintre Veronica Cepede Royg si o jucatoare din calificari.