SIMONA HALEP, MOSCOVA | Surpriza uriasa a organizatorilor pentru Simona! Ce a gasit in camera de hotel

Simona Halep si-a revenit dupa problemele la spate si vrea un nou trofeu, inainte de Turneul Campioanelor.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Simona Halep a ajuns la Moscova si a avut parte de o primire foarte calduroasa. Sportiva noastra a publicat mai multe fotografii cu peisajele surprinse in capitala Rusiei, exprimandu-si incantarea fata de frumusetea orasului.

Liderul mondial din WTA este principala favorita la Kremlin Cup, iar duminica, de la ora 13, ora Romaniei, isi va afla adversarele de la penultimul turneu la care va participa in acest sezon. Romanca in varsta de 27 de ani a declarat la plecarea din tara ca se simte bine, ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului.

In Rusia, organizatorii turneului au aflat de ”slabiciunea” sportivei noastre, nepotica ei, Tania, alaturi de care Simona iubeste sa petreaca timp cand este in tara. Acestia i-au trimis romancei in camera de hotel un leu din plus. ”Draga Simona Halep, te rugam sa-i dai acest leu nepotelei tale! Toate cele bune!” De asemenea, Simona a fost intampinata in Moscova de catre Aleksey Selivanenko, vicepresedintele Federatiei ruse de tenis si directorul turneului din Kremlin.

"Kremlin Cup", dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capitala Rusiei, Moscova. Sportiva noastra va avea parte de adversare pe masura, unele dintre ele incercand din rasputeri sa-si castige locul la Turneul Campioanelor.

Mai multe jucatoare aflate in Top 20 WTA vor fi prezente la turneul din Moscova, iar lista capilor de serie arata dupa cum urmeaza:

1. Simona Halep

2. Karolina Pliskova

3. Sloane Stephens

4. Daria Kasatkina

5. Kiki Bertens

6. Elise Mertens

7. Anastasija Sevastova

8. Aryna Sabalenka