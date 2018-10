SIMONA HALEP, MOSCOVA | Halep a plecat in Rusia: "In functie de cum ma voi simti acolo, voi decide ce fac la Singapore!" Ultimele dorinte pentru 2018

Simona Halep a depasit problemele medicale avute dupa turneele din Asia si este pregatita sa revina pe teren.



Simona Halep a confirmat prezenta la turneul de la Moscova, iar in aceasta dimineata a plecat spre Rusia. Cu escala la Viena deoarece nu a mai prins bilete pentru un zbor direct.

Halep a declarat ca se simte bine si ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului.

"Momentan ma simt bine, vom vedea la Moscova cum voi fi, in functie de asta voi decide ce fac si la Singapore. Mi-am incarcat bateriile la Bucuresti, mereu e asa, am iesit in oras, m-am simtit foarte bine. A fost un an foarte greu, prin prisma accidentarilor, dar si foarte bun, pentru ca am castigat un Grand Slam. Normal ca imi doresc sa raman pe locul 1, sunt multe calcule de facut. La fel, imi doresc acest titlu (n.red. titlul de cea mai buna jucatoare a anului), e normal", a declarat Simona Halep la plecarea din Romania.

"Kremlin Cup", dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capitala Rusiei, Moscova, iar Simona este principala favorita a competitiei. Chiar si asa, sportiva noastra va avea parte de adversare pe masura, unele dintre ele incercand din rasputeri sa-si castige locul la Turneul Campioanelor.

Mai multe jucatoare aflate in Top 20 WTA vor fi prezente la turneul din Moscova, iar lista capilor de serie arata dupa cum urmeaza:

1. Simona Halep

2. Karolina Pliskova

3. Sloane Stephens

4. Daria Kasatkina

5. Kiki Bertens

6. Elise Mertens

7. Anastasija Sevastova

8. Aryna Sabalenka