Simona Halep, noi detalii despre recuperarea MIRACULOASA de la spate! Ce exercitii a facut. FOTO

Simona Halep a plecat in aceasta dimineata spre Moscova, iar mai apoi, pe contul personal de Twitter, a oferit noi garantii ca se simte nerabdatoare sa joace la ”Kremlin Cup”, dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, care se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capitala Rusiei, Moscova, acolo unde Simona este principala favorita a competitiei.

”Salutare, am lucrat mult pentru a-mi consolida spatele! Acum este timpul sa zbor spre Moscova si sa-l testez!”, a scris Simona pe contul personal de Twitter.

Hi guys! I have been working hard on strengthening my back.

Now it's time to fly to Moscow and test it out ????????✈️ pic.twitter.com/YFyZsLj1hl