SIMONA HALEP, MOSCOVA | Adversare de top in Rusia! Cu cine se bate pentru trofeul de la Kremlin Cup

Simona Halep revine pe teren!

Simona Halep a confirmat prezenta la turneul de la Moscova, iar azi a revenit la antrenamente pentru a incerca sa obtina un rezultat bun la penultimul turneu pe care-l are in program pe acest final de sezon.

“Kremlin Cup”, dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, se va desfasura in perioada 15-20 octombrie in capitala Rusiei, Moscova, iar Simona este principala favorita a competitiei. Chiar si asa, sportiva noastra va avea parte de adversare pe masura, unele dintre ele incercand din rasputeri sa-si castige locul la Turneul Campioanelor.

Mai multe jucatoare aflate in Top 20 WTA vor fi prezente la turneul din Moscova, iar lista capilor de serie arata dupa cum urmeaza:

1. Simona Halep

2. Karolina Pliskova

3. Sloane Stephens

4. Daria Kasatkina

5. Kiki Bertens

6. Elise Mertens

7. Anastasija Sevastova

8. Aryna Sabalenka