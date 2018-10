ESTE CLAR! Simona Halep intra in TOP 10 cele mai bune jucatoare din istoria tenisului! Anuntul facut astazi

Simona Halep va realiza o performanta spectaculoasa!

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Nu mai este niciun dubiu! Simona Halep termina si acest an pe locul 1 WTA!

Dupa ce Angelique Kerber si Caroline Wozniacki, principalele rivale ale Simonei in cursa pentru locul de lider mondial, nu au primit wildcard-uri pentru turneele de saptamana viitoare (Moscova sau Luxemburg), faptul ca sportiva noastra termina anul acesta pe locul fruntas este deja o certitudine!

In ierarhia din acest sezon, Simona are 6.921 de puncte, cu 1.546 de puncte peste Angelique Kerber si 1.835 de puncte in fata Carolinei Wozniacki. Cum punctajul maxim care se poate obtine la Turneul Campioanelor e de 1.500 de puncte, constanteanca in varsta de 27 de ani va ramane in fruntea ierarhiei indiferent de rezultatele inregistrate in urmatoarele doua saptamani.

Top 5 WTA dupa sezonul 2018:

1. Simona Halep 6.921 puncte

2. Angelique Kerber 5.375

3. Caroline Wozniacki 5.086

4. Naomi Osaka 4.740

5. Petra Kvitova 4.255

Dupa aceasta informatie, suntem siguri ca Simona, care are acum 49 de saptamani adunate in fruntea clasamentul WTA, va dobori recordul Victoriei Azarenka (51 de saptamani pe locul 1) si va intra in Top 10 in ierarhia jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc. Primul loc in acest clasament este ocupat de Steffi Graf (377 saptamani), urmata de Martina Navratilova (332 saptamani) si Serena Williams (319 saptamani).

Pentru Simona, este pentru a doua oara consecutiv cand incheie anul pe prima pozitie.