Simona Halep, mai sincera ca niciodata! Cum a trait perioada pandemiei si cat de greu i-a fost sa se adapteze: "Nu voiam sa accept la inceput!"

Simona Halep revine pe terenul de tenis dupa o pauza fortata din cauza pandmeiei de coronavirus.

Inainte de debutul din turneul de la Praga, Simona Halep a vorbit pentru WTA Insider despre perioada pandemiei, cum a trait-o si cum a reusit sa se adapteze unui nou stil de viata.

"A fost un soc pentru mine sa vad ca totul este inchis. Sunt obisnuita sa calatoresc atat de mult si dintr-o data a trebuit sa stau acasa zilnic si sa traiesc o viata normala. A fost un soc. Nu am inteles, nu am vrut sa accept asta la inceput.

Apoi sa vad atata lume cu probleme de sanatate, m-am ingrijorat, sincera sa fiu. M-am ingrijorat la inceput. Apoi am intrebat lumea din jur si mi-au spus ca daca ma protejez si am grija de mine si de cei din jur totul va fi bine. Am facut asta, inca o fac", a spus Simona Halep.

Dupa doua luni de pauza, Halep a revenit la antrenamente si a dezvaluit ce sfaturi a primit de la Darren Cahill.

"Darren mi-a spus ca daca ma pot concentra, atunci sa ma antrenze ca si cum as avea un turneu saptamana viitoare. Insa daca nu ma pot concentra, ajung pe teren si nu simt placere sa lucrez, atunci as putea sa imi iau o zi libera. Nu am fost stresata sa joc zilnic. Am luat cateva zile libere atunci cand am simtit si atunci cand nu am luat, am tras de mine.

Cea mai luna pauza a fost pentru 3 sau 4 saptamani. Nu stiu cum sa gestionez revenirea. Partea buna e ca toti sunt in aceeasi pozitie. Nu am fost accidentata, deci nu am fost fortata sa stau departe de tenis. Vom vedea cine isi revine cel mai bine", a spus campioana WTA.