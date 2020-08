Simona Halep a pierdut o singura data in viata cu 6-0, 6-0, dar niciodata in circuitul WTA | Cine a invins-o in juniorat la zero

Simona Halep s-a amuzat pe seama singurului esec la zero suferit vreodata.

Dubla campioana de Grand Slam, Simona Halep a marturisit care a fost cel mai dificil moment peste care a trecut in perioada junioratului. La Campionatele Nationale de Tenis, pe cand avea doar 12 ani, Simona a experimentat singura infrangere, scor 6-0, 6-0, suferita cu Raluca Olaru de partea opusa a fileului.

Esecul cu Raluca Olaru din juniorat este un reper relevant, in conditiile in care Simona Halep, castigatoare de 20 de titluri WTA, este jucatoare profesionista inca din 2006 si nu a suferit nicio astfel de infrangere pe durata celor aproape 15 ani de seniorat derulati pana in prezent.

Intr-un interviu oferit Ralucai Olaru, Simonei Halep i s-a acordat posibilitatea de a pune la randul ei o intrebare si a aflat, in mod curios, ca dublista din Romania nu isi aminteste de acel meci.

"Cum te-ai simtit cand mi-ai dat 12-0 la 14 ani? Singurul 12-0 din viata mea este luat de la Raluca Olaru," a intrebat-o Simona Halep pe Raluca Olaru in cadrul emisiunii Player's Lounge.

"Ma crezi ca eu nu tin minte momentul?", a fost replica Ralucai Olaru.

"Vai de mine!", a exclamat Simona, surprinsa.

"Ai dat tu la un moment dat un interviu si a inceput lumea sa imi scrie: 'bai, asa e, ai batut-o pe Simona 12-0?' 'Mai', zic, 'nu mai tin minte, o fi fost, daca ea tine minte," a raspuns Raluca Olaru.

"La Nationale aveai 14 ani, iar eu aveam 12 ani. Mi-ai dat 12-0, dar desi era 30-30 foarte des, nu reuseam sa iau niciun game. 6-0, 6-0 - singurul din viata mea," s-a confesat Simona Halep in interviul gazduit de 30-0.ro.