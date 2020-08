Top 10 curiozitati despre Simona Halep | Campioana de la Wimbledon le-a dezvaluit cehilor toate detaliile despre viata ei personala!

Simona Halep a dezvaluit ca Praga este al doilea oras in topul preferintelor sale, dupa capitala Frantei.

Relaxata si deschisa, campioana en-titre de la Wimbledon i-a rasfatat pe organizatorii turneului de la WTA Praga cu disponibilitatea sa de a le raspunde cehilor cu privire la toate curiozitatile avute de acestia referitor la Simona Halep.

Numarul 2 WTA le-a relatat fanilor tenisului care este sportul sau preferat, in afara de tenis, ce parere are despre orasul Praga, dar si care a fost cel mai trist moment al carierei sale de pana in prezent. La final, Simona i-a impresionat pe cehi si din punct de vedere lingvistic, salutandu-i in limba proprie.

Care este sportul tau preferat in afara de tenis?

"Obisnuiam sa joc handbal in copilarie."

Care a fost cel mai important titlu din cariera?

"Roland Garros, deoarece a fost primul Grand Slam, pe care l-am castigat."

Care este culoarea ta preferata?

"Albastru"

Ce preferi: clatite sau vafe?

"Clatite"

Care este emoji-ul tau favorit?

"Fata zambitoare cu inimioare in loc de ochi"

Ce parere ai despre Praga si Clubul Sparta?

"Clubul este uimitor, sunt multe terenuri, iar Praga este unul dintre cele mai frumoase orase pe care le-am vazut. Am avut sansa sa vizitez Praga in urma cu 15 ani, dar nu imi amintesc prea multe, asa ca acum am fost impresionata."

Ce animale iti plac: cainii sau pisicile?

"Prefer cainii, dar eu nu am acasa, are tatal meu, doi."

Cum te-ai descurcat cu antrenamentul in timpul izolarii? Au fost aceste luni o lectie de viata, in general?

"Am avut sansa sa duc o viata normala, fiind tot timpul acasa, ceea ce m-a bucurat. A fost dificil, fiind nevoita sa fac antrenamentele in casa, dar per total a fost bine."

Ce oras iti place cel mai mult?

"Parisul imi place foarte mult si bineinteles Praga."

Care este visul tau in tenis?

"Am fost numarul 1 WTA, am castigat Grand Slamuri. Visul meu? As putea spune: sa castig o medalie olimpica."

Care a fost cel mai trist moment din cariera?

"Finala de la Roland Garros din 2017" (n.r. pierduta in fata Jelenei Ostapenko)

Cum iti pastrezi energia la un nivel ridicat in timpul unui meci intens?

"Nu este usor, dar incerc sa fiu motivata pe parcursul punctelor jucate, deoarece fiecare punct in parte are importanta lui si de cele mai multe ori nu ma gandesc la rezultat si construiesc punct cu punct."

Poti spune ceva in ceha?

"Dobrý večer!"

Simona Halep isi incepe traseul la turneul WTA de la Praga azi, odata cu startul competitiei de dublu, in care este angrenata alaturi de campioana en-titre a probei de dublu de la Wimbledon, Barbora Strycova. Marti, Halep va juca primul sau meci in proba de simplu, impotriva Polonei Hercog, numar 46 WTA.