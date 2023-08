Jaqueline Cristian (25 de ani, 122 WTA) a ajuns la a treia victorie consecutivă în turneul WTA 250 de la Praga, pe care l-a debutat perfect, eliminând-o în runda inaugurală tocmai pe câștigătoarea de anul trecut, Marie Bouzkova (39 WTA).

Cristian a eliminat-o pe Baindl, scor 6-4, 1-6, 6-2 (29 de ani, 98 WTA), la capătul unei partide întinse pe durata a două ore și cinci minute de joc. După încheierea meciului, Jaqueline Cristian și-a explicat căderea din setul secund, când și-a pierdut de trei ori serviciul.

Jaqueline Cristian's on-court interview after defeating Kateryna Baindl to make the SF in Prague. pic.twitter.com/ngW9MENw45