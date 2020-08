Simona Halep, la al doilea titlu WTA in 2020: "M-am simtit in siguranta la Praga, chiar daca m-am plictisit stand zece zile doar in camera!"

Simona Halep a facut o declaratie eleganta dupa castigarea titlului cu numarul 21 in cariera.

Simona Halep a invins-o pe Elise Mertens, scor 6-2, 7-5, dupa o ora si 35 de minute de joc in finala turneului WTA International de la Praga. Gratie acestei victorii, campioana en-titre de la Wimbledon si-a trecut in palmares al 21-lea titlu WTA al carierei, adunand de asemenea 280 de puncte WTA.

Ashleigh Barty ramane insa liderul WTA, la peste 2000 de puncte diferenta fata de jucatoarea din Romania.

La cermonia de premiere Simona Halep a declarat urmatoarele: "Va multumesc tuturor celor care ati venit azi, au fost conditii grele, traim vremuri dificile, dar apreciez ca ati reusit sa ne sprijiniti in aceasta finala. Multumesc, David (n.r. directorul turneului) pentru munca minunata pe care ai facut-o, luand in considerare toate regulile. Ne-ai facut sa ne simtim in siguranta, chiar daca m-am plictisit stand zece zile in camera. Multumesc ca ati facut posibila organizarea acestui turneu; dupa o pauza atat de lunga e frumos sentimentul de a reveni pe teren", a declarat Simona Halep.

"Am mai fost in Praga in urma cu aproximativ 15 ani, dar nu imi amintesc prea multe. Se simte minunat sa castig aici si sper sa revin la anul", a completat numarul 2 WTA.

Urmatorul turneu pe care l-ar putea juca Simona Halep ar fi US Open, insa multi, printre care si antrenorul sau, Darren Cahill se indoiesc ca jucatoarea nascuta in Constanta va fi dispusa, in cele din urma, sa faca deplasarea pe Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii pentru Slam-ul newyorkez din acest an.