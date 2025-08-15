VIDEO EXCLUSIV Just in time! Salah nu putea rata momentul în Liverpool - Bournemouth 4-2 (EXCLUSIV VOYO)

Alexandru Hațieganu
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului din Premier League, s-a terminat 4-2.

Partida de pe Anfield a fost transmisă vineri seară în direct pe VOYO și în format LIVE BLOG pe Sport.ro. Mo Salah a înscris ultimul gol al partidei, într-un final de foc, cu echipa lui Arne Slot declanșând iureșul după ce a fost egalată, 2-2. Chiesa a declanșat fiesta, iar Salah a mai pus un strop de bucurie în inima fanilor - VEZI VIDEO MAI SUS.

Meciul a fost și un omagiu pentru Diogo Jota.

VIDEO EXCLUSIV Rezumat Liverpool - Bournemouth 4-2

Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota.

Tribunele lui Anfield au fost pline de însemne în culorile Portugaliei, într-un omagiu adus lui Diogo Jota. Întregul stadion a cântat „You'll never walk alone”, iar momentul de reculegere nu a fost tulburat de nici un sunet.

Pe teren, gazdele au marcat primele, prin nou sositul Hugo Ekitike, în minutul 37, pentru ca în minutul 49 francezul să ofere assistul pentru golul de 2-0 înscris de Gakpo.

Antoine Semenyo a redu din diferenţă în minutul 64, însă acelaşi jucător a redus la tăcere tribunele cu golul egalizator din minutul 76. Campioana en-titre a Angliei a avut însă replică şi Federico Chiesa i-a readus pe „cormorani” în avantaj, în minutul 88, pentru ca Salah să încheie partida cu golul său din minutul 90+4, stabilind scorul final, FC Liverpool – Bournemouth 4-2.

