După două victorii succesive, cu FCSB și Metaloglobus, Dinamo a irosit două puncte mari, vineri, pe Arena Națională: 1-1 cu UTA.

Rezultatul a fost consecință unui joc slab făcut de Dinamo, în prima repriză. Și nici partea a doua, în care „câinii“ au ridicat nivelul, n-a fost reușită pentru formația din Ștefan cel Mare. Pentru că, după cum sport.ro a arătat aici, bucureștenii au plătit prețul pentru niște prostii făcute de Milanov și de Cristi Mihai.

Tot acest tablou l-a enervat foarte tare pe căpitanul Cătălin Cîrjan (22 de ani). Care și-a exprimat supărarea, la interviul de după meci.

„Dezamăgit! Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Am făcut o primă repriză slabă. N-am fost compacți, ne-au pasat foarte ușor. De la cabine am ieșit bine și jocul nostru a crescut, în partea a doua. N-am o explicație pentru această diferență între cele două reprize, dar nu e OK ce s-a întâmplat. Mai ales că nu e prima dată, în acest sezon. Am avut multe ocazii, chiar eu speram să dau golul victoriei, dar n-am reușit, din păcate. Nu există presiune suplimentară pe mine. Sunt decarul lui Dinamo și trebuie să creez pericol la poarta adversă, atunci când vine mingea la mine. Sper ca, pe viitor, să nu ratăm atât și să fructificăm ocaziile pe care le avem“, a spus Cîrjan.

