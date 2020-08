PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa victoria zdrobitoare din sferturi | Halep ar putea juca semifinala impotriva Irinei Begu

Simona Halep a bifat prima victorie fara set pierdut de la revenirea in circuit.

Simona Halep a invins-o fara emotii pe Magdalena Frech in sferturile de finala ale turneului WTA International de la Praga, lasandu-i polonezei doar 2 game-uri in cele 60 de minute ale jocului.

"Intr-adevar, azi a fost o zi mai buna; pe intreaga durata a meciului jocul meu s-a imbunatatit, sunt fericita si vreau sa joc din ce in ce mai bine, pe zi ce trece. N-a fost o partida usoara pentru ea, Magdalena a jucat ieri un meci dificil (n.r. duel de trei seturi cu Arantxa Rus), dar per total a fost un meci bun," a declarat Simona Halep imediat dupa incheierea meciului.

Despre capitolele imbunatatite, Simona Halep s-a pronuntat in felul urmator: "Am lovit mai puternic, am deschis terenul mai bine si am reusit sa inchid punctele cu voleuri drive, in conditiile in care mingea a venit un pic mai lent decat ieri, deci a fost nevoie sa fiu mai agresiva," a adaugat numarul 2 WTA.

Intrebata despre viitoarea adversara, care va fi invingatoarea meciului dintre Irina Begu si Sara Sorribes Tormo, Halep a raspuns cu eleganta: "Nu am vreo preferinta, ambele sunt jucatoare foarte bune. Semifinalele sunt intotdeauna greu de jucat, dar sunt aici sa dau tot ce am mai bun," a completat campioana en-titre de la Wimbledon.