Hakim Abdallah are o legătură strânsă cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare a fost cea care l-a adus în România, în 2023. Iar în această seară, prima sa reușită la UTA a venit tot într-o partidă cu Dinamo.

În mod admirabil însă, după ce a punctat în Dinamo – UTA (1-1), Abdallah a avut o reacție prin care și-a demonstrat atașamentul de fosta sa formație, după cum sport.ro a arătat aici.

La interviul de după remiza de vineri, Abdallah și-a explicat gestul și a dezvăluit de ce a părăsit Dinamo, după doi ani în „haită“.

„Am fost două sezoane la Dinamo, aici am debutat în România, e normal să nu sărbătoresc golul. Nu pot să mă bucur în fața fanilor lui Dinamo, pe care îi respect enorm. Bineînțeles, sunt bucuros că am marcat și că ne întoarcem cu un punct, la Arad. A fost un sentinment plăcut, când fanii m-au aplaudat după ce am înscris. Am simțit bine cu mine însumi. Și am fost fericit să văd reacția fanilor dinamoviști, care m-au aplaudat. Am mulți prieteni la Dinamo, în continuare. Eu am fost fericit, la Dinamo. Nu prea am jucat, în ultimele șase luni. Nu pot să zic că nu mi-a dat Kopic încredere, dar era timpul să plec. Chiar mă bucur că am făcut această alegere, de a veni la Arad. Acum, mi se dă încredere, sunt fericit și sper să-mi ating obiectivele“, a spus vârful din Madagascar.

Întrebat dacă i-a spus lui Adi Mihalcea, antrenorul său de la UTA, cum să contracareze jocul lui Dinamo, Abdallah a dat-o pe glumă.

„N-am vrut să-i spun mari secrete lui Mihalcea, despre ce joacă Dinamo. Pentru că, dacă îi spuneam și nu ieșea bine, eu eram de vină (n.r. – râde)“, a spus Abdallah.

