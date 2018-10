Simona Halep intra in TOP 10 all-time! Performanta incredibila pentru romanca!

Simona Halep, liderul WTA, este aproape de o performanta uriasa.

Simona Halep se afla pe primul loc al clasamentului WTA de 48 de saptamani si nu va mai putea fi detronata pana la finalul anului. Angelique Kerber, principala amenintare, a pierdut in optimi la Beijing.

Astfel, Simona Halep va ajunge, in prima zi de dupa inceperea Turneului Campioanelor, la 51 de saptamani in fruntea clasamentului WTA, cifra care o va pune la egalitate cu Viktoria Azarenka la acest capitol, pe locul al 10-lea al topului.

Mai mult, avand in vedere ca rezultatele de la Singapore nu mai conteaza, iar Halep va ramane lider mondial, Simona isi va asigura intrarea in TOP 10 al jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe locul 1 WTA, cu 52 de saptamani in aceasta postura.

Pe locul 9 in acest clasament se afla Caroline Wozniacki. Daneza a adunat 71 de saptamani ca lider mondial. Topul este condus de Stefi Graf - 377 de saptamani.