Noi DETALII despre starea Simonei Halep! Dezvaluirea romancei: "Tocmai am vazut un alt doctor"

Simona Halep a vorbit din nou despre accidentare.

Simona Halep a oferit un interviu americanilor de la New York Times, in cadrul caruia a vorbit despre problema recent descoperita: hernia de disc.

Romanca din fruntea ierarhiei mondiale este gata sa atace Turneul Campioanelor, acolo unde va bifa cea de-a cincea prezenta consecutiva si spune ca nu se gandeste nicio secunda sa renunte la competitia din Singapore.

“Tocmai am vazut un alt doctor astazi si mi-a spus ca pot juca. Problema este acolo, discul s-a mutat. Dar nu e asa de periculos. Nu se misca zi de zi. Este bine. Fac exercitii pentru a intari muschii in acea zona, ca sa pot impinge discul inapoi sau sa-l mentin asa cum este. Nu e chiar asa de rau. Nu exista nici un risc de deteriorare suplimentara. Trebuie sa fac recuperare, unde voi lucra exercitiile mele de baza, plus o terapie cu masaje. N-o sa mai joc tenis pana la Turneul Campioanelor”, a spus liderul mondial din WTA.

Cat despre pastrarea locului 1 WTA, Simona a oferit un raspuns vehement: “Sunt 100% motivata. E obiectivul meu in acest moment si voi da totul pentru a termina anul pe prima pozitie. Pot sa joc mai bine decat anul trecut la Turneul Campioanelor. Va fi bine”.

Turneul Campioanelor se desfasoara in perioada 21-28 octombrie.