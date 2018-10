SUPRIZA uriasa pentru Simona Halep! Cadoul neasteptat primit din partea unei legende a muzicii | FOTO

Simona Halep a avut parte de o surpriza pe cinste!

Liderul mondial din WTA este indragita la nivel mondial pentru multitudinea de calitati pe care le promoveaza la fiecare aparitie, atat pe teren, cat si in afara lui.

De curand, fondatorul trupei Phoenix, Nicu Covaci, si-a exprimat admiratia pe care i-o poarta Simonei Halep, admiratie datorata performantelor romancei din fruntea clasamentului mondial. El spune ca o urmareste pe Simona la fiecare turneu si o sustine neconditionat. Compozitorul roman in varsta de 71 de ani, care nu se simte inca pregatit sa-si ia la revedere de la muzica, a realizat recent un tablou cu Simona Halep, creatie la care a lucrat o intreaga saptamana.

"M-a impresionat enorm Simona Halep, iar ea face ca lumea sa afle ca avem valori, trebuie sa o sprijinim pana la capat. Nu ne dam batuti niciodata! Am cunoscut-o pe Simona, am gasit si niste fotografii cu ea si apoi am realizat acest tablou. L-am facut intr-o saptamana”, a Nicu Covaci pentru Sport Total FM.