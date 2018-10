Cel mai negru scenariu! Simona Halep poate sta un an intreg pe bara din cauza herniei de disc! Ce spune un specialist in recuperare

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Simona Halep a suferit o hernie de disc si are in fata o decizie complicata. Ea poate intra intr-un program special de recuperare care nu presupune operatia ori poate apela la "bisturiu". Ambele variante vin cu anumite pericole.

Dan Curelea, medic primar specialist in recuperare la Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, spune ca in cazul in care se va opera, Simona Halep va avea nevoie de o perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an pentru a se recupera!

"Sigur ca nu e obligata sa se opereze, dar numai un specialist poate spune care e procedura corecta. In cazul operatiei, trebuie un an de intrerupere, cu recuperare adecvata. Dura. Agresiva. Minimum 6 luni, dar cu riscuri de recidiva. Vorbim despre un sportiv de mare performanta care in plus are si un stil mai, cum sa-l numesc, mai calitativ.

Daca se duce la Turneul Campioanelor, se duce la plesneala, scuzati-mi expresia neacademica. Nu are timp pentru o evaluare profesionista a accidentarii. Acum, cel ma relevant si cel mai indicat ar fi un test de stres muscular", a spus Dan Curelea, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.