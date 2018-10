Simona Halep, vesti excelente: "Joc sigur la Turneul Campioanelor!" Detalii de ultima ora despre accidentare

Simona Halep nu ia in calcul operatia, dupa ce medicii au descoperit ca are hernie de disc.

Simona Halep anunta ca va reveni in circuit chiar de luna aceasta.

"Ma duc sigur la Turneul Campioanelor. Cea mai importanta e sanatatea, dar nu se pune problema de operatie."

"Am luat o saptamana de pauza si apoi ma voi concentra pentru Singapore. Vreau sa merg acolo si sa castig meciuri."

"Bineinteles ca am fost destul de ingrijorata, dar am facut RMN si acum stiu foarte bine ce am. Am mai avut probleme de acest gen in trecut, dar acum este un pic mai mult."

"O sa fac recuperare, tratament, fizioterapie, atat, nimic altceva, si sper sa fiu apta ca sa joc la turnee."

"Orice tenismen are aceasta problema si oarecum este normal. Bineinteles ca este un risc, orice accidentare este un risc, dar nu este un risc atat de mare sau periculos, sa se intample ceva foarte grav", a spus Halep pentru PRO TV.

Turneul Campioanelor incepe pe 21 octombrie.