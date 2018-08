SIMONA HALEP ia avans in fata Carolinei Wozniacki dupa eliminarea danezei! Clasamentul WTA, DOMINAT de romanca!

Simona Halep a ajuns in sferturile Rogers Cup, in timp ce Wozniacki a iesit in turul al doilea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Simona Halep ia avans in fata Carolinei Wozniacki in clasamentul WTA in urma rezultatelor de la Rogers Cup. Simona va avea 1000 de puncte avans, iar distanta poate ajunge pana la 2000 de puncte daca romanca va castiga turneul.

Wozniacki a pierdut cu Sabalenka dupa un meci maraton, scor 5-7; 6-2; 7-6. Wozniacki a ratat trei mingi de meci in decisiv si nu va putea sa repete finala de anul trecut, pierduta in fata Svitolinei.

"E dezamagitor sa pierzi astfel", a spus Wozniacki.

Simona Halep a fost semifinalista anul trecut la Rogers Cup si va pierde 160 de puncte daca nu va reusi sa se impuna in aceasta noapte cu Caroline Garcia.

6.180 are Simona Halep in clasamentul WTA in acest moment.