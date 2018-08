Veste BUNE pentru Simona Halep! Wozniacki, OUT de la Rogers Cup dupa un MARATON cu Sabalenka! Toate rezultatele

Caroline Wozniacki a fost eliminata in turul 2 de la Rogers Cup.

Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul al doilea al turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 5-7, 6-2, 7-6 (7/4), de belarusa Arina Sabalenka, intr-o partida disputata joi.

Wozniacki, finalista la editia de anul trecut a competitiei din Canada, a disputat cu aceasta ocazie primul sau meci dupa participarea la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, daneza declarand forfait saptamana trecuta pentru turneul de la Washington, din cauza unei accidentari la piciorul drept.

Meciul dintre Sabalenka si Wozniacki trebuia sa se dispute initial miercuri, insa a fost amanat din cauza ploii.

Tot in cursul zilei de joi, Arina Sabalenka a infruntat-o in optimile de finala pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 14, in fata careia s-a inclinat in trei seturi: 2-6, 7-6 (7/1), 6-0.

De mentionat ca belarusa o eliminase in primul tur al competitiei canadiene pe romanca Ana Bogdan, venita din calificari.

Rezultate inregistrate joi la Montreal:

Turul 2

Simona Halep (Romania/N.1) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 7-6 (11/9), 4-6, 7-5

Venus Williams (SUA/N.13) - Sorana Cirstea (Romania) 7-6 (7/4), 6-4

Johanna Konta (Marea Britanie) - Victoria Azarenka (Belarus) 6-3, 6-1

Aryna Sabalenka (Belarus) - Caroline Wozniacki (Danemarca/N.2) 5-7, 6-2, 7-6 (7/4)