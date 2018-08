SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA, ROGERS CUP | Cand se joaca sfertul de finala din Canada: "Sunt obosita, voi avea dureri"

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala dupa 6-2; 6-2 cu Venus Williams.

Simona Halep a trecut cu bine peste ziua dificila de la Rogers Cup, doua meciuri in cateva ore, cu Pavliucenkova si Venus Williams. Primul meci a intrat in decisiv, dupa ce initial a fost amanat din cauza ploii.

A doua partida a fost mai usoara pentru Simona, cu o Venus chinuita de niste dureri. In sferturile de finala, Simona Halep da peste Caroline Garcia, sambata dimineata, de la 1:30.



"Ma simt bine, mai relaxata. Primul meci a fost foarte important. Am fost foarte obosita atunci. Dar apoi am avut cam patru ore sa ma recuperez si a fost bine. Vom vedea maine cand ma trezesc cum o sa ma simt, dar cu siguranta voi avea dureri", a declarat Simona hAlep.

Simona Halep a invins-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe americanca Venus Williams, joi intr-o partida din optimile de finala ale turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari.

Halep (26 ani), numarul unu mondial, a infruntat-o pe cea mai mare dintre surorile Williams la doar cateva ore dupa victoria dificila inregistrata in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (7-6, 4-6, 7-5), dupa trei ore si sapte minute de joc, la capatul unui meci intrerupt de ploaie miercuri si care a continuat joi.

"Ma astept la un meci dificil, ca de obicei. Am jucat impreuna de multe ori, asa ca ne cunoastem destul de bine. Va fi o noua zi si un nou meci. Sper sa fiu la 100% din punct de vedere fizic. Ma simt bine si vreau sa dau tot ceea am mai bun, sa lupt pana la capat si sa cred in victorie", a declarat Halep despre meciul cu Garcia, favorita numarul 6 la Montreal.

Pentru victoria cu Venus Wiliams, Simona Halep si-a asigurat un cec in valoare de 60.210 dolari si 190 de puncte WTA.