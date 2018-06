SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO | S-o bati bine pe Garbine! Comentam impreuna meciul AICI cu Mihai Mironica si Ion Alexandru!

Comenteaza visul finalei Roland Garros alaturi de Mihai Mironica si Ion Alexandru LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la ora 16:00!

Acum ori niciodata! Simona Halep lupta pentru un loc in finala de la Roland Garros cu Garbine Muguruza, favorita numarul 3 a turneului.

Miza este uriasa. Pe langa finala, cine castiga e si numarul 1 WTA. In cealalta semifinala, americancele Sloane Stephens si Madison Keys se vor intalni tot azi.

HALEP SI-A "CITIT" ADVERSARA!





HALEP SI-A "CITIT" ADVERSARA!

Simona stie la ce sa se astepte din partea Muguruzei. "A jucat rapid cu toate adversarele ei. Nu conteaza cu cine joaca ea, isi face jocul. Incerc sa raman puternica, sa fiu incomoda pe teren si sa imi fac jocul. Nu sunt multe de spus despre acest meci. Stilul ei are de tooate. E o mare jucatoare. Ea a fost in postura de a castiga turneul. Va fi o mare provocare pentru mine. Trebuie sa ma astept la niste puncte puternice, multa putere. Asa ca o sa vedem", a spus Halep.

DRUMUL SPRE SEMIFINALE!

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber, cap de serie numarul 12, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Halep (26 ani), finalista anul trecut si in 2014, a obtinut o victorie muncita, dupa doua ore si 14 minute.

Halep a avut un as, a comis 2 duble greseli, a avut procentaje mai bune la punctele cu ambele servicii (60%-58%, respectiv 53%/38%), a adunat 26 de winners si a facut nu mai putin de 46 de erori neprovocate. Kerber a reusit 2 asi, a facut 3 duble greseli, a avut 24 de winners si 53 de greseli fortate.

Halep si-a asigurat 780 de puncte WTA si 560.000 de euro, iar in penultimul act o va infrunta pe Garbine Muguruza, victorioasa cu 6-2, 6-1 in fata rusoaicei Maria Sarapova, in alt sfert de finala.

Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1 in meciurile directe cu Halep, pe care a invins-o in 2014, in turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, in 2015 in Fed Cup, cu 6-4, 6-3, si anul trecut in finala la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a inregistrat in 2015, in optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, in semifinale, iberica a beneficiat de retragerea romancei, accidentata.

HALEP: "O MARE PROVOCARE!"

"Cu siguranta ma antrenez si sunt setata sa castig fiecare punct. Cel mai important lucru in momentul de fata este sa nu cedez niciun punct si sa incerc sa joc cat mai bine. Fiecare meci a fost greu, chiar daca, de exemplu, meciul din optimi a aratat un scor categoric. Fiecare adversar este greu la acest nivel. Incerc sa-mi fac treaba, sa fiu motivata si sa ma bucur de moment. E o bucurie sa fiu la acest turneu, sa fiu apta si sa fiu increzatoare", a spus Simona Halep.

"Va fi un meci greu, cu o jucatoare puternica, o castigatoare de Grand Slam, dar sunt aici si e o mare provocare pentru mine. O sa incerc sa fiu cat se poate de lucida, de calma si sa dau tot ce am mai bun. De la an la an progresez si acesta este un lucru foarte bun. Lucrez in fiecare zi ca sa devin mai buna, ma bucur ca fac fata si pot sa arat un nivel foarte ridicat. In primul rand ma bucur ca sunt aici si asta conteaza", a mai spus ea.



MUGURUZA: "NU SUNT FAVORITA!"

Inevitabil, Simona si Muguruza au fost intrebate inainte de meci despre postura de lider mondial.

"Eu abia acuum am aflat ca cine va castiga meciul va fi numarul 1. Dar eu nu pun prea mare pret pe asta. In fiecare saptamana, o lista este publicata. In ultimii ani, obisnuiam sa o urmaresc, dar nu trebuia sa o iau prea mult in serios. Acum nu ma mai gandesc la acest clasament.

Daca o sa reusesc, o sa fie bine. Altfel, o sa mai am sanse in viitor. Acum nu simt ca sunt favorita pentru acest meci pentru ca ea a jucat mai bine decat mine in acest an. Iubeste zgura, iubeste Roland Garros, a aratat-o! O sa fie un meci mare. E o semifinala mare. Sunt motivata si asta e tot. Atat", a spus Muguruza la conferinta.

Muguruza are un palmares impresionant, cu 6 turnee castigate in total, 2 din ele fiind la Roland Garros si Wimbledon.

Pentru aceasta performanta, Muguruza a fost poreclita "Grand Slam Gabi". Site-ul WTA scrie ca jucatoarea din Spania are motive sa se considere favorita in fata liderului WTA, Simona Halep.

Insa Muguruza ramane cu picioarele pe pamant. "Nu simt ca sunt favorita la acest meci, ea a jucat mai bine decat mine in acest an. Iubeste zgura, iubeste Roland Garros. A aratat-o!", a spus Muguruza.

SERVICIUL, principala arma!

Garbine Muguruza a impresionat mai mult prin serviciu la acest turneu, un procentaj de 72% la primul serviciu si de 54% la al doilea. Adversarele Garbinei au reusit 6 break-uri, in timp ce jucatoarea din Spania a reusit 22 de break-uri in cele patru meciuri disputate pana acum.

RUZICI: "ASTEPTARILE SUNT URIASE!"



Managerul Simonei, Virginia Ruzic a castigat Roland Garros in urma cu fix 40 de ani. Acum ea spera ca a venit randul Simonei sa faca Romania fericita. "Toate celelalte jucatoare ramase sunt foarte ambitioase, orice se poate intampla, dar cred ca e randul ei. Ar fi extraordinar pentru noi, in Romania, dar cel mai mult mi-o doresc pentru Simona. Munceste atat de mult, da totul tenisului si i-a fost foarte greu sa treaca peste infrangerea pe care a suferit-o aici anul trecut", a spus Ruzici care este managerul constantencei.

"Asteptarile in Romania sunt uriase. Am o mare admiratie pentru felul in care ea trateaza aceasta situatie. Nu va puteti inchipui ce presiune este pe ea din 2014, oamenii vor ca ea sa castige absolut toate meciurile. Asta e imposibil. Nici macar Serena Williams n-a castigat toate meciurile", a adaugat Ruzici.

MIHAI COVALIU, presedinte COSR:



"Roland Garros este un turneu special pentru ea. Dar cel mai important este ca joaca bine, ca are incredere in ea si ca este in semifinale. Sunt convins ca va trata urmatorul meci cu maxima seriozitate. Sper sa treaca cu bine de urmatorul meci, trebuie sa ne obisnuim ca urmatorul pas este cel mai important. Noi trebuie sa fim alaturi de Simona si daca va castiga, si daca va pierde", a spus Covaliu

Simona Halep o va infrunta joi, de la ora 16:00, pe Garbine Muguruza, pe arena Philippe Chatrier, in turneul de la Roland Garros.