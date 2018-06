SIMONA HALEP - GARBINE MUGURUZA | Simona a ajuns la PLAY OF THE DAY! Lovitura turneului de pana acum! VIDEO

Comenteaza visul finalei Roland Garros alaturi de Mihai Mironica si Ion Alexandru pe www.sport.ro de la ora 16:00!

Simona Halep a avut parte de o revenire impresionanta in sfertul cu Angelique Kerber de la Roland Garros. Romanca a revenit de la 0-4 in primul set si a pierdut cu 7-6 in tie-break. Simona s-a impus insa apoi, demonstrand ca de ce este considerata favorita principala a turneului.

In setul al doilea, Simona a reusit o scurta fenomenala ce a atras aplauze din partea spectatorilor, dar si din partea adversarei. Kerber a lovit cu mana de racheta in ritm cu spectatorii dupa ce a realizat ce a reusit adversara ei.

Lovitura Simonei a ajuns si la Eurosport la rubrica "Play of the Day", alaturi de reusite din partidele masculine.

Simona Halep o va infrunta de la ora 16:00 pe Garbine Muguruza, pe arena Philippe Chatrier, in turneul de la Roland Garros.