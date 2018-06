HALEP - MUGURUZA | Statisticile ULUITOARE ale adversarei Simonei Halep din semifinala de la Paris. Ce PERFORMANTA a reusit Muguruza in meciurile de la Roland Garros

Simona Halep va avea un meci dificil impotriva ibericei Garbine Muguruza, daca ne uitam peste statistici.

Jucatoarea din Spania, care a eliminat-o facil pe Maria Sharapova in sferturile de la Roland Garros, are cifre impresionante care descriu jocul ei.

Cei de la WTA au publicat statisticile proaspete, care arata ca de la Roland Garros-ul din 2016 pana in prezent, are un scor de 27-0 in meciurile in care reuseste sa castige peste 70% din punctele realizate cu primul serviciu. La turneul din acest an, Muguruza are un procentaj de 72% pe primul serviciu.

Iberica are sansa de a ajunge, astazi, pe locul 1 in circuitul WTA, daca o invinge pe Simona Halep.

De partea cealalta, romanca a ajuns mereu in sferturile de finala in ultimele 9 turnee jucate pe zgura, ceea ce este, de asemenea, o performanta remarcabila.

Si scorul confruntarilor directe Halep - Muguruza este in favoarea ibericei. 3-1 conduce Garbine in duelurile cu Simona. Ultima victorie este dateaza din 2017, de la Cincinnati, scor 6-1, 6-0.

