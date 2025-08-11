Alexandru Băluță este în căutare de echipă, după ce a rupt contractul cu FCSB. Mijlocașul a semnat rezilierea cu bucureștenii, iar Gigi Becali a dezvăluit că fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa League sau Conference League!



Așadar, în total, 200.000 de euro ar putea să ia Alexandru Băluță, dar ar putea semna un acord pe bani mulți odată cu noul angajament. Gigi Becali a dezvăluit că Băluță are o propunere din Cipru, dar mijlocașul este dorit de mai multe formații.



Alexandru Băluță, dorit în Turcia, din informațiile Sport.ro



Sport.ro a aflat că și echipe din Turcia îl vor pe mijlocaș, care în această vară a fost vizat de anumite cluburi din ”Țara Semilunei”! În funcție de propunerea pe care o va primi, Băluță are șanse să ajungă în Turcia așadar, o țară în care fotbaliștii români au tot fost transferați în ultima perioadă.



În verile trecute și în campaniile de achiziții și plecări din iarnă, fotbaliștii români au fost aproape nelipsiți de transferurile în Turcia, iar Alexandru Băluță are toate șansele să fie următorul nume care ajunge acolo, în prima ligă!



Alexandru Băluță a plecat de la FCSB cu trei trofee în cont



În perioada petrecută în tricoul campioanei României, 81 de meciuri a strâns Băluță. În acest timp, el a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Din altă perspectivă, trei trofee a cucerit Băluță cu FCSB, două titluri și o Supercupă a României.



Sosit la FCSB în 2023, Băluță a fost un fotbalist important timp de două sezoane. În această vară însă, Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, iar vineri s-a oficializat despărțirea.

