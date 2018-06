Reactia sincera a nemtoaicei Kerber dupa infrangerea in fata Simonei Halep. Unde s-a facut diferenta in meciul de astazi

Simona Halep - Garbine Muguruza si Madison Keys - Sloane Stephens sunt cele doua semifinale de la Roland Garros.

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, si s-a calificat in semifinalele de la Roland Garros, unde o va intalni pe Garbine Muguruza.

La finalul meciului, Kerber a recunoscut superioritatea romancei.

"Spre finalu partidei a fost mai agresiva decat mine si cred ca acolo a fost cheia duelului de astazi. Am dat tot ce am avut mai bun. Cred ca nu puteam face mai mult. Una peste alta, cred ca nu a fost un sezon de zgura prea slab pentru mine, in acest an", a spus Kerber.

Fost lider mondial si castigatoare de Grand Slam, Kerber e acum pe locul 12 WTA.