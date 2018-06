Telenovela Simona, cu Darren Cahill in rol secundar: Propunerea INCREDIBILA primita de Halep la Paris

Dupa victoria Simonei Halep in fata lui Angelique Kerber, revista Tennis Magazine a venit cu o idee inedita.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Jurnalistii au propus realizarea unei telenovele despre Simona Halep. Acestia considera ca felul in care Simona reuseste sa treaca de la o evolutie foarte slaba la una foarte buna merita sa fie subiectul unui film.

"Halep s-a straduit in atat de multe meciuri incat ar trebui sa existe o telenovela numita "Luptele Simonei", cu sperante mari, frecvente adanciri in intuneric, cautarea razei de speranta si efortul continuu de a impinge o stanca uriasa pe un deal pe care jucatoarea insasi l-a construit. Poate ca exista gemeni identici. Simona cea buna si Simona rea. Din distributie ar face parte si Darren Cahill, mult-chinuitul antrenor, dar si invitati speciali precum Virginia Ruzici, in postura de manager si Ion Tiriac", au scris cei de la Tennis Magazine.

Articolul nu se opreste aici, ci face si un preview al scenariului "telenovelei Halep".

"Intunecata Halep este cunoscuta in mod special pentru autocritica severa. Imaginati-va ochii ei, ingustati. Ce cuvinte spune Halep pentru a se motiva? Sau este doar o furie de moment? Adevarul este, totusi, ca Halep nu se lasa. Va rata! Serviciul o va lasa. Va deveni pasiva, va lovi prea puternic sau nu va reusi sa profite de sansele create cu ultimele eforturi. Dar, chiar daca pare ca meciul se indeparteaza de ea, ea nu va ceda! Halep este o jucatoare de tenis perseverenta, lucru pe care l-am vazut de atat de multe ori", scriu jurnalistii.

Simona Halep o va infrunta joi, de la ora 16:00, pe Garbine Muguruza, pe arena Philippe Chatrier, in turneul de la Roland Garros. Partida va fi comentata LIVE, pe WWW.SPORT.RO, de Mihai Mironica si Ion Alexandru.