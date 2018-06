Simona Halep si paradoxul cotelor la pariuri! Ce cote ofera bookmakerii pentru castigarea trofeului

Favorita numarul 1 de la Roland Garros nu are prima sansa si in meciul de miercuri.

Casele de pariuri o vad pe Muguruza cu un usor avantaj. Totusi, diferentele nu sunt mari - victoria romancei are o cota medie de 2.10, in timp ce victoria adversarei sale ale 1.90.

Paradoxal este ca la Halep are prima sansa atunci cand vine vorba de castigarea trofeului.

Cotele difera in functie de casele de pariuri, insa majoritatea bookmakerilor o dau pe Halep favorita, sau cel putin cu aceeasi sansa.

Iata cateva exemple de cote pentru castigarea trofeului:

Simona Halep 2.50

Muguruza 2.65

Sloane Stephens 4.75

Madison Keys 8.00

Simona Halep 2.80

Muguruza 2.80

Simona Halep 2.75

Muguruza 2.75

