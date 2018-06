Muguruza, declaratie SOC inaintea semifinalei cu Simona Halep: "Serios? Eu abia acum am aflat!" Cea mai tare reactie

Comenteaza visul finalei Roland Garros alaturi de Mihai Mironica si Ion Alexandru pe www.sport.ro de la ora 16:00!

Garbine Muguruza si Simona Halep se bat azi pentru un loc in marea finala de la Roland Garros.

Miza e imensa. Simona joaca iar cu presiunea locului 1 mondial, dar si cu dorinta revansei pentru finala pierduta anul trecut.

Daca pierde azi cu Muguruza, Simona pierde si primul loc in lume. In plus, cine trece azi are o finala cu o adversara din afara top 10 WTA, Sloane Stephens sau Madison Keys.

Inevitabil, Simona si Muguruza au fost intrebate inainte de meci despre postura de lider mondial.

"Eu abia acuum am aflat ca cine va castiga meciul va fi numarul 1. Dar eu nu pun prea mare pret pe asta. In fiecare saptamana, o lista este publicata. In ultimii ani, obisnuiam sa o urmaresc, dar nu trebuia sa o iau prea mult in serios. Acum nu ma mai gandesc la acest clasament.

Daca o sa reusesc, o sa fie bine. Altfel, o sa mai am sanse in viitor. Acum nu simt ca sunt favorita pentru acest meci pentru ca ea a jucat mai bine decat mine in acest an. Iubeste zgura, iubeste Roland Garros, a aratat-o! O sa fie un meci mare. E o semifinala mare. Sunt motivata si asta e tot. Atat", a spus Muguruza la conferinta.

