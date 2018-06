Se retrage pentru a deveni mama?! Scenariu BOMBA pentru adversara lui Halep la primul loc in lume

Caroline Wozniacki ar putea renunta la tenis in favoarea familiei.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Este scenariul bomba la care se gandeste Conchita Martinez, fosta jucatoare de top in WTA.



"Wozniacki este jucatoarea cu cel mai bun fizic din circuit, dar in ultima vreme a avut suisuri si coborasuri. Mai are oare motivatia sa continue? Daca raspunsul este da, atunci cred ca poate sa castige Grand Slam-uri si sa urce pe primul loc. Dar sa nu uitam ca este logodita cu un baschetbalist si a castigat deja multi bani. N-as fi deloc surprinsa daca va anunta din senin ca se retrage pentru a fi mama", a spus Martinez.

Wozniacki se iubeste cu americanul David Lee. Caroline a castigat in acest an primul Grand Slam din cariera in Australia, intr-o finala cu Simona Halep. Atunci, daneza a urcat pe locul 1 in lume, pozitie pe care a pierdut-o intre timp. Wozniacki nu a mai prins nicio finala dupa Melbourne.