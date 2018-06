HALEP - MUGURUZA | Avantajul neasteptat al Simonei a fost dezvaluit: "De asta cred ca o va bate!" Cum o va ajuta Tiriac

Comenteaza visul finalei Roland Garros alaturi de Mihai Mironica si Ion Alexandru pe www.sport.ro de la ora 16:00!

Oficial al Federatiei Romane de Tenis, Dumitru Haradau, mizeaza pe Simona Halep in duelul cu Garbine Muguruza din semifinalele Roland Garros. Fostul mare tenismen a dezvaluit si care e motivul pentru care Simona are un avantaj ca partida se disputa pe Philippe Chatrier.

"Problema nu este de refacere fizica si ca Halep a stat mai mult timp pe teren decat Muguruza. Meciul se va decide in functie de cine are mai multa putere de concentrare, hotarare. Va fi o lupta intre 2 mari campioana, vor incerca sa-si impuna jocul.



Cine va avea procentaje mai bune, va castiga. Le-am studiat pe cele doua inca de la meciul de la FED Cup cu Spania de la Galati cand Muguruza a invins-o pe Simona. Am spus de atunci ca Muguruza si Halep fac parte dintr-un cerc restrans de jucatoare din care se va decide cea mai buna jucatoare din lume. Asta s-a intamplat acum 3 ani si acum s-a adeverit



Simona este o jucatoare mult mai complexa. Este in stare sa serveasca, sa returneze, sa faca un tenis de vis. Intre timp Simona si-a imbunatatit jocul, a progresat foarte mult si este in stare acum sa lupte de la prima la ultima minge si asta o ajuta sa se valorifice jocul.



\Diferenta astazi care va fi astazi in favoarea lui Halep si ea va castiga meciul, dupa parerea mea, va fi facuta de echipa lui Simona care e una dintre cele mai bune din lume si care pe terenul central de la Roland Garros unde Tiriac are o loja care este la 2-3 metri de teren, cand Simona nu o sa loveasca hotarat, Tiriac o sa-i sopteasca de acolo. Cand lui Halep o sa-i fie teama si o sa stea 4 metri in spatele terenului, o sa-i spuna: << Vezi ca esti departe >>. Cand Halep o sa trebuiasca sa-si asume riscuri, o sa-i spuna.



Avantajul pe care il are Halep cu Muguruza, chiar daca sunt 2 jucatoare care daca se intalnesc de 10 ori fiecare ar avea cate 5 victorii, astazi cred ca va castiga Halep pentru ca are cea mai buna echipa din lume" a spus Dumitru Haradau la Pro X.