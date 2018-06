Cine e FAVORITA FANILOR tenisului in semifinala. Simona Halep - Garbine Muguruza, la Roland Garros, cine are prima sansa la victorie

Simona Halep o intalneste joi, de la ora 16:00, pe Garbine Muguruza in semifinalele turneului Roland Garros.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Desi cifrele confruntarilor directe dintre cele doua jucatoare o plaseaza in fata pe iberica, Halep are sansa ei in partida de astazi.

3-1 este scorul intalnirilor directe, in favoarea lui Muguruza, iberica avand si cea mai recenta victorie in fata romancei, in 2018 la Cincinnati, cu scorul de 6-1, 6-0.

Totusi, un sondaj de pe site-ul WTA arata ca fanii tenisului au mai mare incredere in Simona pentru intalnirea din penultimul act. 90,37% dintre cei care au votat in sondajul WTA considera ca Halep porneste cu prima sansa in semifinala de astazi.

Meciul Halep - Muguruza este comentata LIVE, incepand cu ora 16:00, pe WWW.SPORT.RO si pe Facebook SPORT.RO, de Mihai Mironica si Ion Alexandru.