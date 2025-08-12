OFICIAL Parma și-a luat ”adio” de la Dennis Man cu un mesaj în limba română

Dennis Man (26 de ani) a plecat de la Parma și a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven, campioana ultimelor două ediții din Eredivisie.

În schimbul internaționalului român, olandezii au pus la bătaie nouă milioane de euro, adică o sumă mai mică față de cea investită de Parma în urmă cu patru ani și jumătate pentru transferul lui Man de la FCSB.

Parma a anunțat încă de ieri despărțirea de Man, cu un videoclip cu toate golurile marcate de român pentru ”cruciați”, dar acesta a fost șters ulterior. În cursul zilei de marți a apărut anunțul oficial al transferului.

Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man

Italienii și-au luat ”rămas bun” de la internaționalul român cu un mesaj simplu, în limba română: ”Îți dorim mult succes, Dennis”, a scris Parma.

Potrivit informațiilor apărute deja în mediul online, Man ar urma să poarte numărul 27 la campioana Olandei, adicâ vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.

În cei patru ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man a evoluat în 142 de partide, reușind să înscrie de 28 de ori și să ofere alte 17 pase decisive. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de zece milioane de euro.

Man ar putea debuta la PSV Eindhoven în duelul cu Twente din weekend (duminică, ora 15:30, runda a doua din Eredivisie).

