În schimbul internaționalului român, olandezii au pus la bătaie nouă milioane de euro, adică o sumă mai mică față de cea investită de Parma în urmă cu patru ani și jumătate pentru transferul lui Man de la FCSB.



Parma a anunțat încă de ieri despărțirea de Man, cu un videoclip cu toate golurile marcate de român pentru ”cruciați”, dar acesta a fost șters ulterior. În cursul zilei de marți a apărut anunțul oficial al transferului.



Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man



Italienii și-au luat ”rămas bun” de la internaționalul român cu un mesaj simplu, în limba română: ”Îți dorim mult succes, Dennis”, a scris Parma.

