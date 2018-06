Pentru FINALA si numarul 1 MONDIAL! Muguruza, mesaj direct pentru Halep: "Voi fi pregatita!"

Muguruza a trecut usor de Maria Sharapova in sferturile Roland Garros si se va duela cu Simona Halep pentru un loc in marea finala, dar si pentru numarul 1 WTA.

O partida uriasa, pentru care Muguruza este pregatita.



"Editia asta a Roland Garros-ului m-a gasit mult mai disciplinata. Nu m-am gandit nicio clipa la infrangerea precedenta suferita aici contra Mariei Sharapova. Nu a fost vorba despre o revansa.

Ma bucur ca partida nu a durat foarte mult. Am timp sa ma odihnesc pentru meciul de maine din semifinale. O sa ma bucur rezervat astazi si ma voi pregati pentru duelul cu Halep", a spus Muguruza.



Muguruza, numarul trei mondial, a obtinut o calificare facila in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, miercuri, dupa ce a dispus de rusoaica Maria Sarapova cu 6-2, 6-1.

Muguruza (24 ani), campioana la Roland Garros in 2016, s-a impus dupa doar 70 de minute in fata rusoaicei (31 ani, 30 WTA), care are in palmares doua titluri la Paris, in 2012 si 2014 (finala cu Simona Halep).

Fiecare jucatoare a avut cate 10 winners, dar iberica a comis 15 erori nefortate, in timp ce Sarapova a avut 27 (6 duble greseli).

Garbine Muguruza, campioana la Wimbledon anul trecut, va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre romanca Simona Halep, numarul unu mondial, si germanca Angelique Kerber (12 WTA).