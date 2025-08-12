OFICIAL ”A new Man in town”! Dennis Man, prezentat în sfârșit la noua echipă

Alexandru Hațieganu
Internaționalul român începe o nouă aventură, acum în Eredivisie.

Dennis Man PSV Eindhoven Parma Eredivisie Echipa Nationala
PSV Eindhoven l-a prezentat, în sfârșit, pe Dennis Man, transferat de la Parma.

”A new Man in town. Welcome to Eindhoven, Dennis 😍, a postat gruparea din Eredivisie.

Când va putea debuta Dennis Man la PSV Eindhoven

Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român ar putea debuta chiar duminică, 17 august, în etapa a doua din Eredivisie, contra lui Twente. 

Antrenorul Peter Bosz vrea să-l folosească pe postul de extremă, acolo unde îi are deja pe Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic.

Man a trecut vizita medicală la Eindhoven pentru și va purta tricoul cu numărul 27, vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni. 

Cum a scăzut cota lui Dennis Man

Fostul jucător al FCSB a bifat 142 de meciuri, 28 de goluri și 17 pase decisive pentru Parma. 

Transferat în ianuarie 2021 pentru 11 milioane de euro, Man are acum o cotă de piață de 10 milioane, conform Transfermarkt.

PSV a plătit aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu eventualele bonusuri, pentru transferul internaționalului român.

