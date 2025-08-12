PSV Eindhoven l-a prezentat, în sfârșit, pe Dennis Man, transferat de la Parma.
”A new Man in town. Welcome to Eindhoven, Dennis 😍”, a postat gruparea din Eredivisie.
Internaționalul român începe o nouă aventură, acum în Eredivisie.
Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român ar putea debuta chiar duminică, 17 august, în etapa a doua din Eredivisie, contra lui Twente.
Antrenorul Peter Bosz vrea să-l folosească pe postul de extremă, acolo unde îi are deja pe Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic.
Man a trecut vizita medicală la Eindhoven pentru și va purta tricoul cu numărul 27, vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.
Fostul jucător al FCSB a bifat 142 de meciuri, 28 de goluri și 17 pase decisive pentru Parma.
Transferat în ianuarie 2021 pentru 11 milioane de euro, Man are acum o cotă de piață de 10 milioane, conform Transfermarkt.
PSV a plătit aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu eventualele bonusuri, pentru transferul internaționalului român.
