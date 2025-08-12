Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român ar putea debuta chiar duminică, 17 august, în etapa a doua din Eredivisie, contra lui Twente.



Antrenorul Peter Bosz vrea să-l folosească în bandă, acolo unde îi are deja pe Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic.



Dennis Man va purta numărul 27



Man a ajuns deja la Eindhoven pentru vizita medicală și este așteptat să poarte tricoul cu numărul 27, vârsta pe care o va împlini peste două săptămâni.



Parma i-a pregătit chiar și un videoclip de adio, șters ulterior, cu cele mai frumoase reușite ale sale în tricoul „cruciaților”.



Fostul jucător al FCSB a bifat 142 de meciuri, 28 de goluri și 17 pase decisive pentru Parma. Transferat în ianuarie 2021 pentru 11 milioane de euro, Man are acum o cotă de piață de 10 milioane, conform Transfermarkt.

