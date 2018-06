Halep-Muguruza, Roland Garros | LIVE ORA 16:00 pe WWW.SPORT.RO. Istoria confruntarilor directe dintre cele doua jucatoare

Semifinala Halep-Muguruza de la Roland Garros, in comentariu LIVE cu Mihai Mironica si Ion Alexandru, pe www.sport.ro, dupa ora 16:00.

Halep a trecut in trei seturi de Kerber, 6-7; 6-3; 6-2 si a ajuns in semifinale, reusind sa isi confirme statutul de favorita a turneului.

Romanca de 26 de ani da peste Garbine Muguruza care, la 24 de ani, este una din cele mai bune jucatoare din lume pe zgura.

Simona a reusit o singura victorie in fata lui Garbine, in patru confruntari directe.

Romanca a batut-o pe jucatoarea spaniola in optimile de la Stuttgart, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-3.

De partea cealalta, Muguruza s-a impus la Wuhan, in 2014, in primul meci disputat cu romanca, scor 2-6, 6-2, 6-3, in finala de la Cincinnati in 2017, cu un zdrobitor 6-1, 6-0 si a beneficiat de abandonul lui Halep la in semifinalele de la Qatar in acest an.

Meciul dintre cele doua, contand pentru calificarea in semifinale se va disputa pe arena Philippe Chatrier, nu inainte de ora 16:00.