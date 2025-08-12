Superliga, și nu Premier League a oferit arbitrul finalei UEFA Champions League 2025. István Kovács a controlat cu încredere desfășurarea dezechilibrată din ultimul act desfășurat la Munchen între Paris Saint-Germain și Internazionale Milano. Arbitrii delegați în prima etapă de Premier League. Media de vârstă: 40 de ani Diferențele de ritm rămân însă notabile între o partidă precum Hermannstadt și Universitatea Cluj, pe care Kovács a arbitrat-o în a patra etapă a noii ediții de campionat și duelul pe care Simon Hooper îl va avea de gestionat duminică, 17 august, pe Old Trafford. În direct și în exclusivitate pe VOYO, Manchester United și Arsenal se vor duela în derby-ul primei etape de Premier League, ediția 2025/26, duminică, de la ora 18:30.



Premier League

Michael Oliver, asistent VAR la Liverpool - Bournemouth și central la Spurs - Burnley, 17 ore mai târziu Anthony Taylor, care a arbitrat finala UEFA Europa League 2023, dintre AS Roma și FC Sevilla, va fi responsabil pentru buna derulare a meciului de deschidere din Premier League, de vineri-seară, 15 august, de la 22, dintre Liverpool și Bournemouth. Faimosul Michael Oliver va fi asistent VAR în meciul desfășurat vineri pe Anfield Road, iar, a doua zi, va face deplasarea în Londra, pentru a conduce de la centrul terenului partida dintre Tottenham Hotspur și Burnley, care va începe la ora 17:00. Premier League: nume arbitru, vârstă actuală (august 2025) - arbitrii delegați în etapa 1 Anthony Taylor, 46 de ani

Diferențe minime de vârstă între arbitrii din Superligă și cei din Premier League Până la începerea noii ediții de Premier League, fotbalul românesc și fotbalul englez își vor vedea drumurile intersectate la meciul retur dintre Spartak Trnava și CS Universitatea Craiova, din cadrul turului trei preliminar al UEFA Conference League. Craiovenii vor fi arbitrați de un arbitru de Premier Legue. Stuart Attwell va fi ajutat de Lee Betts şi Neil Davies, în timp ce rezervă va fi Lewis Smith. În Camera VAR se vor afla Darren England şi Sian Massey-Ellis. Darren England va oficia duminică de la centru duelul londonez dintre Chelsea și proaspătă câștigătoare de Supercupă, Crystal Palace. Partida va începe la ora 16:00. Superligă, nume arbitru, vârstă actuală (august 2025) - arbitrii delegați în etapa 4 Roman George Cătălin,30 de ani

