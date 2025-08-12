SPECIAL Media de vârstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă. Premier League, exclusiv pe VOYO

Marcu Czentye
Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Premier LeaguearbitriVoyoSuperliga
Superliga, și nu Premier League a oferit arbitrul finalei UEFA Champions League 2025. István Kovács a controlat cu încredere desfășurarea dezechilibrată din ultimul act desfășurat la Munchen între Paris Saint-Germain și Internazionale Milano.

Arbitrii delegați în prima etapă de Premier League. Media de vârstă: 40 de ani

Diferențele de ritm rămân însă notabile între o partidă precum Hermannstadt și Universitatea Cluj, pe care Kovács a arbitrat-o în a patra etapă a noii ediții de campionat și duelul pe care Simon Hooper îl va avea de gestionat duminică, 17 august, pe Old Trafford.

În direct și în exclusivitate pe VOYO, Manchester United și Arsenal se vor duela în derby-ul primei etape de Premier League, ediția 2025/26, duminică, de la ora 18:30.

Michael Oliver, asistent VAR la Liverpool - Bournemouth și central la Spurs - Burnley, 17 ore mai târziu

Anthony Taylor, care a arbitrat finala UEFA Europa League 2023, dintre AS Roma și FC Sevilla, va fi responsabil pentru buna derulare a meciului de deschidere din Premier League, de vineri-seară, 15 august, de la 22, dintre Liverpool și Bournemouth.

Faimosul Michael Oliver va fi asistent VAR în meciul desfășurat vineri pe Anfield Road, iar, a doua zi, va face deplasarea în Londra, pentru a conduce de la centrul terenului partida dintre Tottenham Hotspur și Burnley, care va începe la ora 17:00.

Premier League: nume arbitru, vârstă actuală (august 2025) - arbitrii delegați în etapa 1

  • Anthony Taylor, 46 de ani
  • Craig Pawson, 46 de ani
  • Sam Barrott, 31 de ani
  • Robert Jones, 38 de ani
  • Michael Oliver, 40 de ani
  • Jarred Gillett, 38 de ani
  • Peter Bankes, 43 de ani
  • Darren England, 39 de ani
  • Simon Hooper, 43 de ani
  • Chris Kavanagh, 39 de ani

Media de vârstă a arbitrilor menționați: 40,3 ani

Diferențe minime de vârstă între arbitrii din Superligă și cei din Premier League

Până la începerea noii ediții de Premier League, fotbalul românesc și fotbalul englez își vor vedea drumurile intersectate la meciul retur dintre Spartak Trnava și CS Universitatea Craiova, din cadrul turului trei preliminar al UEFA Conference League.

Craiovenii vor fi arbitrați de un arbitru de Premier Legue. Stuart Attwell va fi ajutat de Lee Betts şi Neil Davies, în timp ce rezervă va fi Lewis Smith.

În Camera VAR se vor afla Darren England şi Sian Massey-Ellis. Darren England va oficia duminică de la centru duelul londonez dintre Chelsea și proaspătă câștigătoare de Supercupă, Crystal Palace. Partida va începe la ora 16:00.

Superligă, nume arbitru, vârstă actuală (august 2025) - arbitrii delegați în etapa 4

  • Roman George Cătălin,30 de ani
  • Radu Petrescu, 42 de ani
  • Vidican Rareș George, 36 de ani
  • Marcel Bîrsan, 43 de ani
  • Horațiu Mircea Feșnic, 35 de ani
  • István Kovács, 40 de ani
  • Andrei Florin, 39 de ani
  • Coza Ionuț, 46 de ani

Media de vârstă a arbitrilor menționați: 38,9 ani

