Fostul jucător al lui Bordeaux și Dunkerque a semnat pe un sezon cu formația care s-a salvat la limită de la retrogradare în stagiunea trecută și va încasa 250.000 de euro pe an. La doar trei zile după anunțul oficial, Pitu a fost folosit în etapa a 4-a din Superliga daneză, pe terenul lui Brondby.



Alexi Pitu a debutat la noua echipă!



Intrat în minutul 80, în locul lui Gammelgaard, românul nu a reușit să își pună amprenta pe joc. SofaScore i-a acordat nota 6,4, ușor sub media echipei.



În cele 12 minute, Pitu a avut 14 atingeri, două pase precise din trei, a pierdut cinci din șase dueluri la sol și nu a reușit niciun dribling.



Vejle a pierdut meciul cu 2-1, iar cel mai bun om al oaspeților a fost portarul Igor Vekic (8,2).

