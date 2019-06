SIMONA HALEP, ELIMINATA DE LA ROLAND GARROS | Simona Halep, in plan secund! Presa internationala, la picioarele Amandei Anisimova: "Fabuloasa victorie!"

Simona Halep a pierdut sansa de a-si apara trofeul la Roland Garros.

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a fost eliminata in minimult de seturi in sferturile de finala de la Openul francez de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 10 minute de joc.

La final, jurnalistii din presa international au reactionat vehement dupa ce Simona a fost invinsa de o jucatoare care are doar 17 ani. Primii au fost cei de la WTA. “Anisimova o invinge pe campioana en-titre, Simona Halep pentru a ajunge in semifinalele Roland Garros! In varsta de doar 17 ani, Amanda Anisimova este in prima ei semifinala de Grand Slam din cariera, fara sa piarda niciun set, reusind o victorie fabuloasa in fata Simonei Halep”, scriu cei de la WTA.

Presa internationala reactioneaza dupa infrangerea socanta a Simonei Halep la Roland Garros

Roland Garros: "Amanda Anisimova a devenit prima tenismena nascuta in anii 2000 care ajunge in semifinalele unui turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe detinatoarea titlului, Simona Halep! Fabuloasa victorie a tinerei americance".

CNN: "Simona Halep a fost eliminata de adolescenta Amanda Anisimova la Openul Frantei. Campioana de anul trecut a fost surclasata intr-un meci amanat pentru joi din cauza ploii".

Eurosport: "Anisimova produce o surpriza uriasa si o eliminata pe Simona. Am avut parte de un meci terminat repede, dar in niciun caz in felul in care ne asteptam. Anisimova s-a impus in doar o ora si 8 minute si trimite astfel un mesaj lumii tenisului".

BBC: "Adolescenta americana a produs surpriza in fata campioanei din 2018 si va juca in semifinale la Roland Garros. Un nou star se naste la Roland Garros".

Washington Post: "O americanca in varsta de doar 17 ani a invins-o astazi in doar doua seturi pe campioana en-titre de la Roland Garros, Simona Halep. Nascuta la New Jersey, Anisimova a avut nevoie de doar 68 de minute pentru a produce surpriza. Nu mai jucase niciodata pe arena Philippe Chatrier. De asemenea, e pentru prima oara intr-o faza asa inaintata la un Grand Slam".