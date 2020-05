Simona Halep, dezvaluiri incredibile din copilarie: "La 11-12 ani luam taxiul la 7 dimineata si mergeam singura la antrenament. Tata se trezea mai greu."

Relatia Simonei Halep cu sportul a inceput jucand fotbal alaturi de fratele sau pe strada.

Simona Halep si-a povestit inceputurile relatiei sale cu tenisul intr-un dialog fascinant cu moderatorul emisiunii Apropo TV, Andi Moisescu. Campioana en-titre de la Wimbledon a marturisit ca tatal sau a fost cel care a crezut in ea mereu, iar sutele de ore de fotbal jucat pe strada i-au oferit inca de la o varsta frageda coordonarea necesara pentru a deveni o atleta de inalta calitate.

"Fratele meu facea tenis, avea deja vreo 2-3 ani de tenis. Eu mergeam in mai, in 1995, cand aveam vreo 4 ani, fara nici cea mai mica idee ca o sa ma duc la tenis, sa il luam de la antrenament. Am luat racheta lui, dadeam in toate mingile si antrenorul, domnul Stan, l-a rugat pe tata sa ma aduca la tenis, ca imi place si ca sunt destul de talentata. Ma descurcam si la pasi, si la alergare, fiindca eu jucam fotbal cu toata lumea pe strada," s-a confesat Simona Halep in cadrul podcastului BT Talks.

Simona Halep: "Cand am inceput sa joc tenis, nici macar nu vorbeam bine romaneste"



"Tata a crezut. Mama, nu stiu daca sa spun ca n-a crezut, dar tot timpul zicea: 'Nu, e prea greu, n-o sa reuseasca fata, se chinuie.' Dar tata a crezut 100%. A avut un feeling. La varsta aia eu nu stiam sa joc tenis, abia nimeream mingea... imi placea sportul in general. M-au intrebat multi: 'copilul la 4 ani cum stie ca vrea sa faca tenis?' Vorbeam si despre copiii mei din viitor si le-am spus: 'Nu, copilul stie ceea ce-i prezinti tu.' Ce stiam eu la 4 ani si jumatate cand m-a dus tata la tenis sa zic: 'Da, eu vreau sa fiu tenismena.' N-aveam nici cea mai vaga idee, nici macar nu vorbeam romaneste bine. Eram total pe dinafara, dar faptul ca m-am dus zi de zi doi ani de zile, n-am lipsit, tot timpul cand venea ora antrenamentului eram gata, nu intarziam, mi-a placut din prima clipa. Mi s-a parut fascinant cand doi copii dau mingea dintr-o parte in alta si gasesc fel si fel de lovituri, unghiuri. Cred ca asta m-a fascinat, pentru ca si-n scoala mi-a placut geometria," a adaugat Simona Halep despre tatal sau, Stere Halep.

"Tata se trezea mai greu, pe la 11-12 ani si aveam antrenament la 7:30 dimineata. Iar eu cand intarziam, trebuia sa fac o tura pentru fiecare minut intarziat. Si am luat taxiul dimineata, tata era putin intarziat, de obicei, asa cu luam taxiul si ma duceam singura la antrenamente. Preferam sa joc tenis, decat sa alerg, la fel ca acum," a mai spus dubla campioana de Grand Slam.

"La 14 ani am hotarat ca, daca vreau sa fiu jucatoare profesionista si imi doresc sa ajung in top, trebuie sa fie numai tenis in viata mea. Si atunci am decis ca da," a relatat Halep.