SEXY | Mai frumoasa decat Sorana Cirstea si la fel de buna ca Simona Halep!? Jaqueline Cristian, fost lider european la junioare este noua speranta a tenisului romanesc 

Jaqueline Cristian este marea promisiune a tenisului romanesc pentru urmatorul deceniu.

Pentru Jaqueline Adina Cristian, 2020 a fost un an bun, jucatoarea nascuta la Bucuresti reusind sa debuteze cu victorie pentru Romania in Fed Cup, in cadrul confruntarii cu Rusia.

La 21 de ani, Jaqueline ocupa locul 162 al clasamentului WTA si se mandreste cu performanta de a fi fost numarul 1 la junioare in Europa. In martie, a ratat de putin o victorie impotriva singurei campioane de Grand Slam din acest an, Sofia Kenin, in fata careia a avut minge de meci in cadrul turneului de la Lyon.

Jaqueline Cristian este, alaturi de Sorana Cirstea si Ana Bogdan, unul dintre diamantele tenisului romanesc nu doar din punct de vedere valoric, ci si in ceea ce priveste frumusetea fizica.

Cu o inaltime de 1,80 metri, abdomen cu patratele, picioare longiline si un zambet de neuitat, Jaqueline Cristian le-a cucerit inimile suporterilor tenisului romanesc, dupa cum se poate observa in galeria foto de mai jos.