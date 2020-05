REACTIE uimitoare a Simonei Halep cand Darren Cahill i-a propus ideea paradisului fiscal din Monte Carlo: "Mi-a aruncat o privire taioasa"

Darren Cahill i-a propus Simonei Halep un plan prin care aceasta nu ar mai plati impozite mari Statului Roman.

Simona Halep a incasat $36,551,855 doar din competitiile oficiale de tenis la care a participat, motiv pentru care antrenorul sau australian, Darren Cahill nu s-a ferit sa ii ofere sfaturi pe planul financiar.

"I-am spus acum ceva timp sa-si schimbe rezidenta, in Monte Carlo de exemplu, pentru a plati cat mai putin. Mi-a aruncat o privire taioasa si mi-a zis: «Nici gand sa fac asta!»”, a declarat Cahill pentru Digi.

Loiala tarii natale, Simona Halep va plati astfel pana la 10% impozit pe veniturile obtinute din contractele publicitare, procent care ar fi fost redus la 0% in cazul in care Halep si-ar fi cumparat o locuinta in Monaco.

In aceasta saptamana, Judecatoria Constanta a facut public faptul ca Simona Halep a fost executata silit de ANAF, intr-un caz in care campioana en-titre de la Wimbledon este acuzata ca nu si-ar fi achitat integral impozitele pe anumite bunuri pe care le are in proprietate in Constanta, conform GSP. Intre timp, Halep a depus contestatie, dar primul termen de judecata nu a fost stabilit deocamdata.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Milos Raonic, Alexander Zverev, Victoria Azarenka si Grigor Dimitrov sunt doar cativa dintre tenismenii de top care au recurs la aceasta metoda pentru a-si maximiza profiturile acumulate din tenis.