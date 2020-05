"Asta e tot? Simona, n-ai terminat inca antrenamentul" | Halep, "chinuita" de Cahill in timpul sesiunilor de pregatire fizica

Pentru a destinde atmosfera, Darren Cahill pune la indoiala sarguinta Simonei Halep in timpul antrenamentelor.

Simona Halep si Darren Cahill au bifat un presezon reusit in Dubai, dovada stand semifinala bifata de actualul numar 2 WTA la Melbourne.

Pe langa meritele preparatorului fizic al Simonei Halep, Teo Cercel, datorita caruia campioana en-titre de la Wimbledon s-a antrenat eficient atat in sala de forta, cat si in afara ei, Darren Cahill a fost factorul extra de motivatie si distractie in timpul sesiunilor de antrenament intens, dupa cum reiese din dialogul urmator.

Simona Halep: Multumesc! (n.r. pentru antrenament)

Darren Cahill: Nu dau mana cu tine, pentru ca n-ai terminat inca antrenamentul.

SH: Ba da, l-am terminat.

DC: Esti sigura?

SH: Da!

DC: Asta e tot? Am impresia ca abia am inceput.

SH: Haide, strange-mi mana!

Darren Cahill a fost antrenorul care a condus-o pe Simona Halep inspre primul titlu de mare slem al carierei, adjudecat la Roland Garros in 2018. In ultimul act, Simona o invingea atunci pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.