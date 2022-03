Simona Halep - Daria Saville, în turul 2 la Miami: de la ce oră se joacă primul meci al Simonei Halep în turneul din Florida

Simona Halep intră în turneul WTA 1000 de la Miami în turul secund, grație statutului de cap de serie număr 23. Jucătoarea din România (30 de ani, 19 WTA) primește în prima partidă jucată sub soarele din Florida replica australiencei Daria Saville (fostă Gavrilova), pe care o conduce cu 3-1 la meciurile directe.

Daria Saville (28 de ani, 249 WTA) a jucat doar 10 meciuri în sezoanele 2020 și 2021, dar a revenit în forță în acest an, strângând 11 victorii din 17 meciuri jucate.

Sportiva de la antipozi are un titlu WTA în palmares, cucerit la New Haven, în 2017, când a ocupat locul 20 în ierarhia mondială, cea mai înaltă clasare a carierei sale până în prezent.

Născută la Moscova, Daria Saville nu a mai jucat împotriva Simonei Halep din 2016, când pierdea, scor 6-1, 6-2 în turul 3 al competiției WTA de la Cincinnati.

Meciul dintre Simona Halep și Daria Saville este programat al patrulea pe terenul 7 și va debuta imediat după încheierea duelului dintre Heather Watson și Elina Svitolina.

Întrucât primul meci începe la ora 17:00, ora României, ora de start a duelului dintre Simona Halep și Daria Saville este estimată în jurul orei 23:00. În caz de victorie, Simona Halep ar putea juca în premieră contra Emmei Răducanu, în turul al treilea.

Schedule for Thursday:

????????Simona Halep vs ????????Daria Saville - Around 3:30pm EDT Event time, 21:30 EET Rou, 19:30 GMT.

????????Irina Begu vs Aryna Sabalenka - Not Before 8:30pm EDT Event time, 02:30 EET Friday Rou, 00:30 Friday GMT.#MiamiOpen pic.twitter.com/KRbYN2mkzy