Cu toate acestea, antrenorul Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii pentru prestația din acest derby.

Ce transfer și-ar fi dorit Kopic să facă Dinamo în această iarnă

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a vorbit și despre strategia pe care a avut-o clubul în perioada de mercato. Tehnicianul a recunoscut că și-ar fi dorit să mai primească un atacant, dar în același timp spune că poate lucra cu lotul pe care îl are la dispoziție:

"Sunt mulțumit de jocul echipei, de atitudinea noastră, de energia jucătorilor și de disciplina tactică. Am meritat să deschidem scorul. După ce am încasat și noi acel gol, am început să pierdem din inițiativă. E un rezultat echitabil. Craiova ne-a presat foarte mult și nu ne-a permis să pregătim foarte mult fazele.

Dar sunt satisfăcut cu ce au făcut jucătorii mei. Mereu încercăm să dominăm jocul, dar depinde și de adversar. Craiova are un sezon european în spate, are experiență și mulți jucători puternici în duelurile unu-contra-unu. Au știut cum să ne blocheze atacurile. Azi am alergat foarte mult fără minge, am încercat și noi să nu le lăsăm prea mult timp pentru construcția fazelor.

Toți cei din club știu ce transferuri ar trebui să mai facem. E clar că ne dezvoltăm, atât ca echipă, cât și din punct de vedere al clubului. Eu îmi doresc să am cât mai mulți jucători cu calitate, dar trebuie să acceptăm anumite realități. În perioada de mercato de iarnă e dificil să aduci toți jucătorii pe care îi vrei.

Am adus câțiva tineri, eu sunt încrezător în lotul meu. Uitați cazul lui Soro, nu ne-am așteptat că va crește atât de mult într-un timp atât de scurt", a declarat Zeljko Kopic, după remiza cu Universitatea Craiova.

În această iarnă, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu, Matteo Duțu, Ianis Tarbă și Elijah Beckett.

Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, aruncă în aer lupta pentru titlu

Sezonul regulat se apropie de final, iar lupta pentru supremație se anunță mai incinsă ca oricând.

Etapa a 26-a s-a încheiat pe Arena Națională cu un meci pentru locul 1, Dinamo – Universitatea Craiova, în care rezultatul final, 1-1, a fost pe placul... Rapidului.

Acum, când mai sunt doar patru etape din sezonul regulat, lupta pentru titlu se anunță mai strânsă ca oricând. Universitatea Craiova rămâne pe primul loc, după cum se poate vedea mai jos, însă nimic nu e jucat, la cât de apropiate sunt Rapid și Dinamo.

Și lupta pentru calificarea în play-off este foarte încinsă. FC Argeș, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB se bat pentru locurile 4, 5, 6.